Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 10 липня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 15 км на південний захід від населеного пункту Сан-Франциско. Осередок землетрусу залягав на глибині 83,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу в Японії досягло п'яти осіб. Серед загиблих — дев'ятирічна дитина. Поранення і травми отримали 395 осіб.