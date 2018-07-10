Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +35° (відеопрогноз)
Дощів не очікується на півдні країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.
Киян попереджають про грози та сильний вітер
На сході практично без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.
На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.
У північних областях місцями очікуються опади. Температура до +28°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.
За народним прогнозом, 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.
Прогноз погоди в Україні на середу, 11 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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