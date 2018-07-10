Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +35° (відеопрогноз)

Дощів не очікується на півдні країни.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.

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На сході практично без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях місцями очікуються опади. Температура до +28°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

За народним прогнозом, 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.

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