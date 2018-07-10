У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень до +27°

17:00, 10 липня 2018
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Дощ очікується протягом всього дня.

У Києві завтра пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко
У Києві завтра пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

Киян попереджають про грози та сильний вітер

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний і північно-східний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:57, а зайде о 21:08.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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