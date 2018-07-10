У мережі з'явилося відео, як смерч на Одещині підняв у повітря підлітка
Хлопець кілька секунд провисів у повітрі, після чого впав та травмувався.
Минулого тижня поблизу села Маяки Одеської області смерч підійняв над землею підлітка, внаслідок чого хлопець впав та травмувався.
Видання "Думская" опублікувало відео з камер спостереження, на якому зафіксовано інцидент.
На відео видно, як вітер на кілька секунд підійняв хлопця у повітря, після чого той впав. В результаті падіння на асфальт хлопець отримав травми обличчя.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня у селі Маяки неподалік Одеси очевидці зафіксували смерч. Потужний вихор промчав полем, здійнявши хмару пилу та сміття.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +16°
-
Дніпро+32°... +19°
-
Донецьк+33°... +20°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запоріжжя+34°... +21°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+31°... +17°
-
Луганськ+33°... +20°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+25°... +12°
-
Миколаїв+33°... +19°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +20°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+25°... +15°
Віргінія, США
+ 22 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 65 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:52
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин