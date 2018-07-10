У мережі з'явилося відео, як смерч на Одещині підняв у повітря підлітка

Хлопець кілька секунд провисів у повітрі, після чого впав та травмувався.

На Одещині сильний вітер на кілька секунд підійняв підлітка у повітря / скріншот

Минулого тижня поблизу села Маяки Одеської області смерч підійняв над землею підлітка, внаслідок чого хлопець впав та травмувався.

Видання "Думская" опублікувало відео з камер спостереження, на якому зафіксовано інцидент.

На відео видно, як вітер на кілька секунд підійняв хлопця у повітря, після чого той впав. В результаті падіння на асфальт хлопець отримав травми обличчя.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня у селі Маяки неподалік Одеси очевидці зафіксували смерч. Потужний вихор промчав полем, здійнявши хмару пилу та сміття.