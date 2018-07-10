Спека до +34°: синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця липня

Спека в Україні протримається до 23 липня.

Липень в Україні буде спекотним / фото УНІАН

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що з 9 липня в Україні почалося різке підвищення температури до +33...+34°.

За словами синоптика, невеликого перепочинку від літньої спеки можна очікувати в кінці липня, передає "Апостроф".

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"Така ситуація (спека - Ред.) буде спостерігатися наступні два тижні, аж до 23 липня. Дощі прораховуються з 9 по 13 липня та з 19 по 22. Правда, опади, які пройдуть з 19 по 22 липня, трохи знизять температуру повітря - на 5-7 градусів - до 25 липня. Після 25 липня і до кінця місяця знову очікуються +30...+34°", - сказав Горбань.

Як повідомляла Погода УНІАН, це літо у всьому світі було аномальним. Одразу в декількох точках планети побито температурні рекорди. Нестерпно спекотно не тільки в Африці, а й навіть у Північному Сибіру й Канаді.