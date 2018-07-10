Спека до +34°: синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця липня
Спека в Україні протримається до 23 липня.
Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що з 9 липня в Україні почалося різке підвищення температури до +33...+34°.
За словами синоптика, невеликого перепочинку від літньої спеки можна очікувати в кінці липня, передає "Апостроф".
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"Така ситуація (спека - Ред.) буде спостерігатися наступні два тижні, аж до 23 липня. Дощі прораховуються з 9 по 13 липня та з 19 по 22. Правда, опади, які пройдуть з 19 по 22 липня, трохи знизять температуру повітря - на 5-7 градусів - до 25 липня. Після 25 липня і до кінця місяця знову очікуються +30...+34°", - сказав Горбань.
Як повідомляла Погода УНІАН, це літо у всьому світі було аномальним. Одразу в декількох точках планети побито температурні рекорди. Нестерпно спекотно не тільки в Африці, а й навіть у Північному Сибіру й Канаді.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +16°
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Дніпро+32°... +19°
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Донецьк+33°... +20°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+31°... +17°
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Луганськ+33°... +20°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+25°... +12°
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Миколаїв+33°... +19°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +20°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+25°... +15°