Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +35° (карта)

08:10, 11 липня 2018
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Опадів не очікується лише на півдні країни.

Сьогодні очікуються дощі з грозами / фото УНІАН
Сьогодні очікуються дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.

Киян попереджають про грози та сильний вітер

На сході практично без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях місцями очікуються опади. Температура до +28°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

Прогноз на 11 липня / УНІАН
Прогноз на 11 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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