У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°

Ввечері у столиці до +23°.

В Києві цілий день йтиме дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний і північно-східний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:57, а зайде о 21:08.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.

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