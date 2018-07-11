У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.
Киян попереджають про грози та сильний вітер
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер північний і північно-східний, до 3,1 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 04:57, а зайде о 21:08.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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