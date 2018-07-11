У п'яти областях України оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 11 липня, у п'яти областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях подекуди шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.
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