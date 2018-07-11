У п'яти областях України оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У п'яти областях оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 11 липня, у п'яти областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях подекуди шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.