Число жертв повеней в Японії зросло до 158 осіб

10:51, 11 липня 2018
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Ще 57 осіб зникли безвісти..

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней, викликаних проливними дощами, в Японії загинули 158 осіб.

Жертвами повеней в Японії стали більше 140 людей

Ще 57 осіб зникли безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

В 11 префектурах оголошено найвищий рівень загрози, зокрема тільки в префектурах Хіросіма і Окаяма число загиблих досягло 113 осіб, у префектурі Ехіме - 25 загиблих.

Відзначається, що дощі стали найпотужнішими за останні 30 років.

Нагадаємо, понад 300 тисяч людей в китайській провінції Цзяньси постраждали від повеней, викликаних проливними дощами.

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