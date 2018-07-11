Число жертв повеней в Японії зросло до 158 осіб

Ще 57 осіб зникли безвісти..

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У результаті повеней, викликаних проливними дощами, в Японії загинули 158 осіб.

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Ще 57 осіб зникли безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

В 11 префектурах оголошено найвищий рівень загрози, зокрема тільки в префектурах Хіросіма і Окаяма число загиблих досягло 113 осіб, у префектурі Ехіме - 25 загиблих.

Відзначається, що дощі стали найпотужнішими за останні 30 років.

Нагадаємо, понад 300 тисяч людей в китайській провінції Цзяньси постраждали від повеней, викликаних проливними дощами.