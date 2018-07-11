Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 11 липня, у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 липня в Україні, крім більшості районів Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Київської, Чернігівської, Полтавської, Одеської та Луганської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.