Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Сьогодні, 11 липня, у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
У п'яти областях України оголосили штормове попередження
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"11 липня в Україні, крім більшості районів Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Київської, Чернігівської, Полтавської, Одеської та Луганської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +35°.
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