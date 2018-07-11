Китай накрив потужний тайфун "Марія"
У провінції Чжецзян евакуйовано понад 140 тисяч осіб.
Східну китайську провінцію Фуцзянь накрив потужний тайфун "Марія".
Жертвами повеней в Японії стали більше 140 людей
Максимальна сила вітру поблизу центру в цей момент становила 42 метри на секунду, передає Xinhua з смітник на місцеве метеорологічне відомство.
У регіоні очікують сильний вітер і зливи. У провінції Чжецзян евакуйовано 140 тисяч осіб, йдеться в сюжеті ТСН.
У Китаї через тайфун "Марія" евакуювали понад 140 тисяч людей
Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних проливними дощами, в Японії загинули 158 осіб.
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