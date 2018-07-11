Китай накрив потужний тайфун "Марія"

У провінції Чжецзян евакуйовано понад 140 тисяч осіб.

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Східну китайську провінцію Фуцзянь накрив потужний тайфун "Марія".

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Максимальна сила вітру поблизу центру в цей момент становила 42 метри на секунду, передає Xinhua з смітник на місцеве метеорологічне відомство.

У регіоні очікують сильний вітер і зливи. У провінції Чжецзян евакуйовано 140 тисяч осіб, йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних проливними дощами, в Японії загинули 158 осіб.