В Україні завтра буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

16:30, 11 липня 2018
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Опадів не очікується на півдні і сході.

Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами / Фото УНІАН
Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +34°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +32°.

За народним прогнозом, 12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а спека прибуває.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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