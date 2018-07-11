В Україні завтра буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Опадів не очікується на півдні і сході.

Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +34°.

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На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +32°.

За народним прогнозом, 12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а спека прибуває.

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