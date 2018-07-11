У Києві завтра без опадів, температура до +29°

Ввечері у столиці до +26°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 липня, у Києві без опадів, температура до +29°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +26°. Вітер східний та північно-східний, до 1,4 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 04:58, а зайде о 21:07.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.