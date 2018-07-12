В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході спека до +34°

08:09, 12 липня 2018
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По всій країні буде спекотно.

Сьогодні пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН
Сьогодні пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +34°.

Українців попереджають про грози, град та сильний вітер

На сході без опадів, температура до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +32°.

За народним прогнозом, 12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а жара прибуває.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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