В Україні оголосили штормове попередження

09:32, 12 липня 2018
3310
0

Місцями шквали 15-20 м/с.

В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН
В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 12 липня, у багатьох регіонах України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +29°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"12 липня в більшості областей грози; вдень на Прикарпатті та Закарпатті місцями сильні дощі, у західних, центральних та східних областях подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +34°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +32° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +32° (відеопрогноз)
Число жертв повеней в Японії збільшилося до 200 осіб Число жертв повеней в Японії збільшилося до 200 осіб
Потужні зливи затопили північний захід Китаю Потужні зливи затопили північний захід Китаю
В Японії продовжує збільшуватися кількість жертв повеней В Японії продовжує збільшуватися кількість жертв повеней
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра без опадів, температура до +29° У Києві завтра без опадів, температура до +29°
В Україні завтра буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) В Україні завтра буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
61 %
755 мм
2.7 м/с
3 %
Стрічка новин