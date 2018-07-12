В Україні оголосили штормове попередження

Місцями шквали 15-20 м/с.

В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 12 липня, у багатьох регіонах України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"12 липня в більшості областей грози; вдень на Прикарпатті та Закарпатті місцями сильні дощі, у західних, центральних та східних областях подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +34°.