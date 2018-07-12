В Україні оголосили штормове попередження
Місцями шквали 15-20 м/с.
Сьогодні, 12 липня, у багатьох регіонах України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.
У Києві сьогодні без опадів, вдень до +29°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"12 липня в більшості областей грози; вдень на Прикарпатті та Закарпатті місцями сильні дощі, у західних, центральних та східних областях подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +34°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+29°... +19°
-
Донецьк+30°... +18°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+31°... +20°
-
Івано-Франківськ+25°... +12°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+30°... +19°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+23°... +13°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+31°... +20°
-
Полтава+28°... +18°
-
Рівне+28°... +15°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+28°... +17°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+31°... +21°
-
Хмельницький+28°... +14°
-
Черкаси+28°... +18°
-
Чернігів+28°... +17°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 61 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів: 3 %
Схід: 05:53
Захід 20:36
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин