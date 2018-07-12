В Японії продовжує збільшуватися кількість жертв повеней

Більше 50 людей числяться зниклими безвісти.

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За останніми даними, у результаті повеней, викликаних зливами, в Японії загинуло 176 осіб.

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Більше 50 чоловік числяться зниклими без вісти, передає Euronews.

Найбільше від удару стихії постраждали префектури Хіросіма і Окаяма, де залишаються закритими багато підприємства. У деяких районах за кілька днів випало понад 1000 мм опадів

Потужні дощі накрили Японію минулого тижня під впливом тайфуну "Пропирун". Це найсильніший удар стихії з 1953-го року, коли через повені на острові Кюсю загинули 759 осіб.

Нагадаємо, на східну китайську провінцію Фуцзянь обрушився потужний тайфун "Марія".