Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Сьогодні, 12 липня, у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході спека до +34°
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.
"12 липня у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Також сьгодні у Київській області очікується високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 12 липня у багатьох регіонах України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.
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