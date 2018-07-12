Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

11:41, 12 липня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 12 липня, у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході спека до +34°

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"12 липня у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Також сьгодні у Київській області очікується високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 12 липня у багатьох регіонах України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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