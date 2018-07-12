У Канаді 70 людей загинули через аномальну спеку

12:59, 12 липня 2018
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Найближчим часом температура повітря в країні не зміниться.

Сильна спека у Канаді не відступає / ozb.co.kr
Сильна спека у Канаді не відступає / ozb.co.kr

У канадській провінції Квебек жертвами аномальної спеки стали 70 осіб, більшість смертей зареєстровано в Монреалі.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході спека до +34°

З кінця червня на півдні провінцій Квебек, Онтаріо, а також у атлантичних регіонах Канади температура повітря щодня піднімається до 30-40 градусів, передає Euronews.

Влада просить жителів серйозно ставиться до попереджень про природні катаклізми і подбати про себе. За прогнозами синоптиків, у найближчі вихідні стовпчик термометра знову підніметься вище тридцяти градусів.

Раніше повідомлялося про 34 загиблих.

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