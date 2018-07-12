Потужні зливи затопили північний захід Китаю

На багатьох автошляхах перервано транспортне сполучення.

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На північному заході Китаю потужні зливи призвели до затоплень.

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Так, у повіті Веньсянь провінції Ганьсу виявилися затопленими розташовані в низинах вулиці міського центру, передає Сіньхуа.

Відзначається, що через удар стихії на багатьох автошляхах повіту перервано транспортне сполучення.

Нагадаємо, за останніми даними, у результаті повеней, викликаних зливами, в Японії загинуло 176 осіб.