Потужні зливи затопили північний захід Китаю

14:12, 12 липня 2018
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На багатьох автошляхах перервано транспортне сполучення.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На північному заході Китаю потужні зливи призвели до затоплень.

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Так, у повіті Веньсянь провінції Ганьсу виявилися затопленими розташовані в низинах вулиці міського центру, передає Сіньхуа.

Відзначається, що через удар стихії на багатьох автошляхах повіту перервано транспортне сполучення.

Нагадаємо, за останніми даними, у результаті повеней, викликаних зливами, в Японії загинуло 176 осіб.

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