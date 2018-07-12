Число жертв повеней в Японії збільшилося до 200 осіб

15:20, 12 липня 2018
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Понад 5,5 тисяч осіб знаходяться в евакуаційних центрах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

200 людей загинули в результаті повеней на заході Японії.

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Станом на ранок четверга 5600 осіб з 16 префектур, розташованих навколо Окаями і Хіросіми, знаходяться в евакуаційних центрах, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що понад 50 осіб числяться зниклими безвісти. Найбільше від удару стихії постраждали префектури Хіросіма і Окаяма, де залишаються закритими багато підприємства.

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