Число жертв повеней в Японії збільшилося до 200 осіб
Понад 5,5 тисяч осіб знаходяться в евакуаційних центрах.
200 людей загинули в результаті повеней на заході Японії.
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Станом на ранок четверга 5600 осіб з 16 префектур, розташованих навколо Окаями і Хіросіми, знаходяться в евакуаційних центрах, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що понад 50 осіб числяться зниклими безвісти. Найбільше від удару стихії постраждали префектури Хіросіма і Окаяма, де залишаються закритими багато підприємства.
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