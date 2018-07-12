В ОАЕ температура повітря піднялася вище 50 градусів

Протягом доби температура не опускається нижче 27,7 градусів.

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В ОАЕ зареєстрований один із найспекотніших днів у сезоні: 10 липня температура піднялася до 51 градуса.

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Найнижча температура цього дня становила 27,7 градусів, передає Khaleej Times.

За даними синоптиків, найближчим часом погода у країні залишиться спекотною, а температура повітря продовжить рости. А у вечірній і нічний час підвищиться рівень вологості.

Нагадаємо, у канадській провінції Квебек жертвами аномальної спеки стали 70 осіб, більшість смертей зареєстровано в Монреалі.