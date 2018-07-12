Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +32° (відеопрогноз)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході практично без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях місцями очікується гроза. Температура до +27°. У центрі практично без опадів, температура до +30°.
За народним прогнозом, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі та мошки сильно кусаються - до дощу.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 13 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+29°... +19°
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Донецьк+30°... +18°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+31°... +20°
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Івано-Франківськ+25°... +12°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +19°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+23°... +13°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+31°... +20°
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Полтава+28°... +18°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+28°... +17°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницький+28°... +14°
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Відчувається як: +24 °
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Тиск: 755 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів: 3 %
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