Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +32° (відеопрогноз)

16:30, 12 липня 2018
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По всій країні буде спекотно.

Завтра в Україні практично без опадів / 7-themes.com
Завтра в Україні практично без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На сході практично без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях місцями очікується гроза. Температура до +27°. У центрі практично без опадів, температура до +30°.

За народним прогнозом, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі та мошки сильно кусаються - до дощу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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