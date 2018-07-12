У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27°

17:00, 12 липня 2018
263
0

Ввечері у столиці температура до +23°.

Завтра в Києві пройде дощ / УНІАН
Завтра в Києві пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:59, зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27°
В ОАЕ температура повітря піднялася вище 50 градусів В ОАЕ температура повітря піднялася вище 50 градусів
Число жертв повеней в Японії збільшилося до 200 осіб Число жертв повеней в Японії збільшилося до 200 осіб
У Канаді 70 людей загинули через аномальну спеку У Канаді 70 людей загинули через аномальну спеку
В Японії продовжує збільшуватися кількість жертв повеней В Японії продовжує збільшуватися кількість жертв повеней
У Києві завтра без опадів, температура до +29° У Києві завтра без опадів, температура до +29°
В Україні завтра буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) В Україні завтра буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
61 %
755 мм
2.7 м/с
3 %
Стрічка новин