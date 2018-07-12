У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27°
Ввечері у столиці температура до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,5 м/с.
Сонце в столиці зійде у 04:59, зайде о 21:06.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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