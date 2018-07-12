Грози, подекуди зливи зі шквалами та градом: синоптик попередила про погіршення погоди

У вівторок, 17 липня, за попередніми прогнозами, у Києві очікується сильний дощ та зниження температури повітря.

Дощі найбільш ймовірні у західних областях, де вони пройдуть вже сьогодні / фото УНІАН

Завтра у більшості областей очікуються дощі з грозами і подекуди навіть зливи з шквалами та градом.

Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook. "Дощі найбільш ймовірні у західних областях, де вони пройдуть вже сьогодні, на Півночі та в Центрі (окрім Дніпра та районів). У східних областях та на Півдні буде сухо й спекотно, +28+33 градуси. Хіба на Одещині можливий локальний дощ. Вдень температура повітря становитиме загалом +26+30 градусів, на Заході +22+26 градусів", - йдеться у повідомленні.

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В Києві завтра також очікується дощ. Температура повітря завтра у столиці близько +27, +28 градусів.

Крім того, у вівторок, 17 липня, за попередніми прогнозами, у Києві очікується сильний дощ та зниження температури повітря.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, у багатьох областях буде спекотно.