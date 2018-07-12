Грози, подекуди зливи зі шквалами та градом: синоптик попередила про погіршення погоди
У вівторок, 17 липня, за попередніми прогнозами, у Києві очікується сильний дощ та зниження температури повітря.
Завтра у більшості областей очікуються дощі з грозами і подекуди навіть зливи з шквалами та градом.
Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook. "Дощі найбільш ймовірні у західних областях, де вони пройдуть вже сьогодні, на Півночі та в Центрі (окрім Дніпра та районів). У східних областях та на Півдні буде сухо й спекотно, +28+33 градуси. Хіба на Одещині можливий локальний дощ. Вдень температура повітря становитиме загалом +26+30 градусів, на Заході +22+26 градусів", - йдеться у повідомленні.
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27°
В Києві завтра також очікується дощ. Температура повітря завтра у столиці близько +27, +28 градусів.
Крім того, у вівторок, 17 липня, за попередніми прогнозами, у Києві очікується сильний дощ та зниження температури повітря.
Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, у багатьох областях буде спекотно.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+29°... +19°
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Донецьк+30°... +18°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+31°... +20°
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Івано-Франківськ+25°... +12°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +19°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+23°... +13°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+31°... +20°
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Полтава+28°... +18°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+28°... +17°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+28°... +18°
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Чернігів+28°... +17°
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Чернівці+28°... +16°