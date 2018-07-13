Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні спека до +32° (карта)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході практично без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях місцями очікується гроза. Температура до +27°. У центрі практично без опадів, температура до +30°.
За народним прогнозом, 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +19°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+26°... +15°
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Запоріжжя+32°... +21°
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Луганськ+32°... +20°
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Львів+22°... +14°
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Миколаїв+32°... +19°
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Одеса+33°... +19°
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