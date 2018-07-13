У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +27°

08:30, 13 липня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:59, зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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