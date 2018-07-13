У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +27°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,5 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 04:59, зайде о 21:06.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +19°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+26°... +15°
-
Запоріжжя+32°... +21°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+32°... +20°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+32°... +19°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Рівне+24°... +13°
-
Сімферополь+30°... +19°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+23°... +13°
-
Харків+29°... +20°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +17°
-
Чернігів+27°... +17°
-
Чернівці+27°... +15°
Віргінія, США
+ 22 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 58 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 3.0 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:54
Захід 20:35
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин