Синоптики попереджають українців про сильний вітер та грози
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 13 липня, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер та грози, оголошено штормове попередження.
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +27°
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, грози, у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.
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