Синоптики попереджають українців про сильний вітер та грози

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Сьогодні, 13 липня, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер та грози, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, грози, у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.