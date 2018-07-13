Синоптики попереджають українців про сильний вітер та грози

09:36, 13 липня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 13 липня, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер та грози, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +27°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, грози, у північних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

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