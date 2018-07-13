В Афганістані 10 осіб стали жертвами сходження зсуву
Зсув зруйнував 400 будинків.
10 осіб загинули в результаті сходження зсуву в ніч на 12 липня в афганській провінції Панджшер.
Число жертв повеней в Японії збільшилося до 200 осіб
Причиною сходження зсуву стало танення снігів на гірських вершинах. У результаті зсуву зруйновано щонайменше 400 будинків, передає Сіньхуа з посиланням на віце-губернатора регіону.
Влада не коментує ситуацію щодо зниклих безвісти. Відзначається, що в район лиха направили рятувальний загін.
Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті сходження зсуву в штаті Маніпур на північному сході Індії.
Читайте також
На Тернопільщині повалені внаслідок буревію дерева перекрили дороги, з будинків позривало дахи (фото)
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+29°... +18°
-
Донецьк+32°... +19°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +20°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+32°... +20°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+32°... +19°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Рівне+24°... +13°
-
Сімферополь+30°... +19°
-
Суми+30°... +18°
-
Тернопіль+23°... +13°
-
Харків+29°... +19°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+27°... +15°
Віргінія, США
+ 18 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +18 °
Вологість: 58 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 3.0 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:54
Захід 20:35
Видимість: 13 км
Фаза місяця:
Стрічка новин