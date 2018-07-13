В Афганістані 10 осіб стали жертвами сходження зсуву

Зсув зруйнував 400 будинків.

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10 осіб загинули в результаті сходження зсуву в ніч на 12 липня в афганській провінції Панджшер.

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Причиною сходження зсуву стало танення снігів на гірських вершинах. У результаті зсуву зруйновано щонайменше 400 будинків, передає Сіньхуа з посиланням на віце-губернатора регіону.

Влада не коментує ситуацію щодо зниклих безвісти. Відзначається, що в район лиха направили рятувальний загін.

Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті сходження зсуву в штаті Маніпур на північному сході Індії.