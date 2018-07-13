На Тернопільщині повалені внаслідок буревію дерева перекрили дороги, з будинків позривало дахи (фото)
Синоптики також попередили українців про сильний вітер та грози 13 липня в багатьох областях України.
На Тернопільщині внаслідок буревію 12 липня дороги перекрили три повалені дерева, з шести будинків зірвало дахи.
На Тернопільщині оголошено штормове попередження
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 12 липня о 19:35 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що внаслідок несприятливих погодних умов, які супроводжувались грозою та поривами вітру, в м. Борщів на вулицях Промислова та Січових Стрільців на проїжджу частину дороги повалено 3 дерева. Для допомоги комунальному підприємству Борщівської об’ємної територіальної громади у розчистці проїжджої частини від повалених дерев залучався черговий караул ДПРЧ-8.
Окрім цього в м. Борщів, внаслідок сильних поривів вітру пошкоджено покрівлю п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Курбаса, 14, на площі орієнтовно 50 м кв. На місце події залучалася мобільна оперативна група Борщівського районного відділу Управління ДСНС.
Також внаслідок негоди пошкоджено покрівлю однієї приватної господарської будівлі в с. Більче-Золоте та покрівлю чотирьох будівель в с. Глибочок Борщівського району. Площі пошкоджень встановлюються.
Як повідомляв Погода.УНІАН, синоптики попередили українців про сильний вітер та грози 13 липня в багатьох областях України.
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