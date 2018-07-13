Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і дощитиме (карта)

Місцями стовпчик термометра підніметься до +33°.

На вихідних в Україні очікуються грози / фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +25°. У неділю пройде дощ, +17°...+26°.

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У Львові завтра пройде дощ з грозою, вночі +14°, вдень +22°. У неділю також очікується дощ, +13°...+19°.

У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +22°, очікуються опади. У неділю вночі +15°, вдень +23°, пройде дощ з грозою.

У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +14°...+22°. У неділю до +22°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +18°...+28°.

У Харкові в суботу гроза, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +18°...+27°, дощ з грозою.

Прогноз на 14 липня / УНІАН

Прогноз на 15 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура повітря +17°...+27°.

У Сімферополі завтра очікується гроза, +17°...+28°. У неділю +17°...+28°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +30°.

У Краматорську в суботу гроза, температура вночі +17°, вдень +30°. У неділю температура до +29°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю +17°...+30°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +19°. У неділю дощ, вночі +11°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +14°, вдень +22°. У неділю також очікуються опади, вночі +14°, вдень до +21°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю температура до +19°, пройде дощ.

У Сваляві завтра злива, +21°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +13° ...+21°.

У Затоці в суботу без опадів, вночі +18°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура до +29°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +33°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +19° ...+30°.

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