Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і дощитиме (карта)
Місцями стовпчик термометра підніметься до +33°.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +25°. У неділю пройде дощ, +17°...+26°.
Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні спека до +32° (карта)
У Львові завтра пройде дощ з грозою, вночі +14°, вдень +22°. У неділю також очікується дощ, +13°...+19°.
У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +22°, очікуються опади. У неділю вночі +15°, вдень +23°, пройде дощ з грозою.
У Вінниці в суботу гроза, температура повітря +14°...+22°. У неділю до +22°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +18°...+28°.
У Харкові в суботу гроза, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +18°...+27°, дощ з грозою.
У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура повітря +17°...+27°.
У Сімферополі завтра очікується гроза, +17°...+28°. У неділю +17°...+28°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +30°.
У Краматорську в суботу гроза, температура вночі +17°, вдень +30°. У неділю температура до +29°, пройде дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю +17°...+30°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +19°. У неділю дощ, вночі +11°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +14°, вдень +22°. У неділю також очікуються опади, вночі +14°, вдень до +21°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю температура до +19°, пройде дощ.
У Сваляві завтра злива, +21°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +13° ...+21°.
У Затоці в суботу без опадів, вночі +18°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура до +29°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +33°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +19° ...+30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+29°... +18°
-
Донецьк+32°... +19°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +20°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+32°... +20°
-
Луцьк+24°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+32°... +19°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Рівне+24°... +13°
-
Сімферополь+30°... +19°
-
Суми+30°... +18°
-
Тернопіль+23°... +13°
-
Харків+29°... +19°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+27°... +15°