В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека очікується найближчими днями.
Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і дощитиме (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"13-15 липня у південних, східних, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Читайте також
На Тернопільщині повалені внаслідок буревію дерева перекрили дороги, з будинків позривало дахи (фото)
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+29°... +18°
-
Донецьк+32°... +19°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +20°
-
Івано-Франківськ+26°... +14°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+32°... +20°
-
Луцьк+25°... +14°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+32°... +19°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Рівне+24°... +13°
-
Сімферополь+30°... +19°
-
Суми+30°... +18°
-
Тернопіль+23°... +14°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+26°... +17°
-
Чернівці+26°... +15°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 57 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 3.5 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:54
Захід 20:35
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин