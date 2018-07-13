Пожежна небезпека очікується найближчими днями.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13-15 липня у південних, східних, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.