Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Існує можливість утворення селевих потоків.
Сьогодні, 13 липня, у зв'язку з дощами очікується підвищення рівнів води у річках.
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Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, впродовж 13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08:00 12 липня.
У мiсцях проходження сильних дощів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки. На Закарпатті у місцях проходження сильних злив буде формуватися значний мiсцевий та схиловий стiк, можливе утворення невеликих локальних селевих потоків.
Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
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