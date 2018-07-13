Біля берегів Вануату стався потужний землетрус

16:11, 13 липня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Вануату стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Вануату стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 13 липня, біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,4.

На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 72 км на південний захід від населеного пункту Ісангел. Осередок землетрусу залягав на глибині 169,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу в Японії досягло п'яти осіб. Серед загиблих — дев'ятирічна дитина. Поранення і травми отримали 395 осіб.

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