Біля берегів Вануату стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Вануату стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 13 липня, біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,4.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 72 км на південний захід від населеного пункту Ісангел. Осередок землетрусу залягав на глибині 169,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу в Японії досягло п'яти осіб. Серед загиблих — дев'ятирічна дитина. Поранення і травми отримали 395 осіб.