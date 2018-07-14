Сьогодні вдень у Києві очікується короткочасний дощ та гроза, температура 24-26°

Загалом сьогодні у столиці буде мінлива хмарність.

В суботу у Києві пройде дощ / фото УНІАН

Сьогодні вдень у столиці очікуються місцями короткочасний дощ та гроза, температура 24-26°.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Загалом сьогодні буде мінлива хмарність, вітер переважно західний 5-10 м/с.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує, що у разі посилення вітру потрібно щільно закрити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині повалені внаслідок буревію дерева перекрили дороги, з будинків позривало дахи.