Синоптики обіцяють завтра короткочасні дощі по всій Україні (карта)
У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Однак є ймовірність локальних дощів з грозою.
Погода в Україні 15 липня буде дощовою проте теплою. Опади пройдуть практично по всій території України. Найнижчою температура буде на Заході.
Про це пише український синоптик Наталка Діденко.
У більшості областей очікуються локальні дощі з грозами. Нетривалі. Сонця також вистачатиме.
"Хіба що у південній частині України - Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та їхні райони, а також Крим, все ж домінуватиме суха сонячна повітряна маса", – пише Наталка Діденко.
У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Однак є ймовірність локальних дощів з грозою.
За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 15 липня буде такою: на Заході +18...+25 градусів, на Сході +26...+30, на Півночі +21...+27, на Півдні країни +26...+30 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +22...+27 градусів.
Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.
Сьогодні вдень у Києві очікується короткочасний дощ та гроза, температура 24-26°
Прогноз погоди на неділю, 15 липня, у містах України:
Ужгород – +23...+25
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +19...+21
Рівне – +19...+21
Житомир – +21...+23
Вінниця – +22...+24
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +23...+25
Погода в Україні
-
Вінниця+22°... +14°
-
Дніпро+28°... +17°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+24°... +15°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+22°... +15°
-
Київ+24°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+24°... +15°
-
Львів+20°... +15°
-
Миколаїв+31°... +18°
-
Одеса+31°... +17°
-
Полтава+28°... +16°
-
Рівне+23°... +14°
-
Сімферополь+30°... +17°
-
Суми+28°... +16°
-
Тернопіль+20°... +15°
-
Харків+31°... +18°
-
Херсон+31°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+27°... +16°
-
Чернігів+23°... +15°
-
Чернівці+25°... +17°