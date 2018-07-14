Синоптики обіцяють завтра короткочасні дощі по всій Україні (карта)

У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Однак є ймовірність локальних дощів з грозою.

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі / фото УНІАН

Погода в Україні 15 липня буде дощовою проте теплою. Опади пройдуть практично по всій території України. Найнижчою температура буде на Заході.

Про це пише український синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей очікуються локальні дощі з грозами. Нетривалі. Сонця також вистачатиме.

"Хіба що у південній частині України - Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та їхні райони, а також Крим, все ж домінуватиме суха сонячна повітряна маса", – пише Наталка Діденко.

У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Однак є ймовірність локальних дощів з грозою.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 15 липня буде такою: на Заході +18...+25 градусів, на Сході +26...+30, на Півночі +21...+27, на Півдні країни +26...+30 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +22...+27 градусів.

Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.

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Прогноз погоди на неділю, 15 липня, у містах України:

Ужгород – +23...+25

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +23...+25