У Києві сьогодні очікується гроза
Температура повітря у столиці сягне 21-26 градусів тепла.
У столиці сьогодні очікується місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В Україні зберігається пожежна небезпека
Загалом сьогодні буде мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вдень 21-26° тепла.
Нагадаємо, український синоптик Наталка Діденко раніше повідомила, що погода в Україні 15 липня буде дощовою проте теплою.
Опади пройдуть практично по всій території України. Найнижчою температура буде на Заході.
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