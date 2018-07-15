У Києві сьогодні очікується гроза

Температура повітря у столиці сягне 21-26 градусів тепла.

У столиці сьогодні очікується дощ та гроза / фото УНІАН

У столиці сьогодні очікується місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Загалом сьогодні буде мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вдень 21-26° тепла.

Нагадаємо, український синоптик Наталка Діденко раніше повідомила, що погода в Україні 15 липня буде дощовою проте теплою.

Опади пройдуть практично по всій території України. Найнижчою температура буде на Заході.