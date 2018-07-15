З понеділка грозові дощі накриють майже всю Україну (карта)
Лише у південній частині країни переважно без опадів.
У понеділок, 16 липня, на території України очікуються грозові дощі. Лише у південній частині країни переважно без опадів.
Як повідомляє Укргідрометцентр, в західних і східних областях вдень місцями будуть сильні дощі.
На Півдні триматиметься спекотна погода при цьому стовпчики термометрів показуватимуть +27 +29 градусів тепла.
Жителям столиці також варто чекати грозових дощів. У Києві температура повітря становитиме вночі +14+16, вдень +22+24.
Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і дощитиме (карта)
Прогноз погоди на понеділок, 16 липня, у містах України:
Ужгород – +23...+25
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +23...+25
Вінниця – +22...+24
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +23...+25
Київ – +23...+25
Погода в Україні
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Вінниця+22°... +14°
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Дніпро+27°... +17°
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Донецьк+25°... +17°
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Житомир+24°... +15°
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Запоріжжя+29°... +18°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+25°... +17°
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Кіровоград+26°... +15°
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Луганськ+27°... +18°
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Луцьк+22°... +13°
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Львів+19°... +15°
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Миколаїв+28°... +18°
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Одеса+29°... +16°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+22°... +13°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+23°... +17°
-
Тернопіль+20°... +15°
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Харків+25°... +18°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+26°... +16°
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Чернігів+26°... +16°
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Чернівці+22°... +16°