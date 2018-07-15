З понеділка грозові дощі накриють майже всю Україну (карта)

19:00, 15 липня 2018
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Лише у південній частині країни переважно без опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 16 липня, на території України очікуються грозові дощі. Лише у південній частині країни переважно без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в західних і східних областях вдень місцями будуть сильні дощі.

На Півдні триматиметься спекотна погода при цьому стовпчики термометрів показуватимуть +27 +29 градусів тепла. 

Жителям столиці також варто чекати грозових дощів. У Києві температура повітря становитиме вночі +14+16, вдень +22+24.

Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і дощитиме (карта)

Прогноз погоди на понеділок, 16 липня, у містах України:

Ужгород – +23...+25

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +23...+25

Вінниця – +22...+24

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +23...+25

Київ – +23...+25

Прогноз погоди на понеділок, 16 липня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на понеділок, 16 липня, від Укргідрометцентру
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