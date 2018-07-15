Понад 200 людей загинули в результаті рекордних злив у Японії
Ще десятки людей продовжують вважатись зниклими безвісти після злив, які в середині минулого тижня спричинили повені та зсуви ґрунту.
Кількість жертв, які загинули внаслідок рекордних злив у західній Японії, перевищила 200 осіб.
Як повідомляє японський телеканал NHK, ще десятки продовжують вважатись зниклими безвісти.
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Найбільше жертв налічується в префектурі Хіросіма, де загинули 100 осіб. У префектурі Окаяма загинула 61 людина, тоді як у префектурі Ехіме кількість загиблих становить 26 осіб.
Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що, за даними на неділю, понад 162 тисячі домогосподарств залишалися без подачі води в префектурах Хіросіма, Ехіме, Окаяма та в низці районів префектури Токусіма.
Як повідомляв УНІАН, потужні зливи обрушилися на Японію в середині минулого тижня через вплив тайфуну. Злив спричинили повені та зсуви ґрунту.
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