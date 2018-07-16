Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта)

Опади очікуються практично по всій країні.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують дощі. Температура до +29°.

На заході України грози. Температура до +25°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.

Прогноз на 16 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 липня - Маків день, а також Мокія і Демида. Настає пік літньої спеки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.