У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 16 липня, у столиці пройде дощ, температура до +27°.
Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер південний і південно-західний, до 2,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:00, а зайде о 21:06.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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