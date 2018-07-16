У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°

Ввечері у столиці до +23°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 16 липня, у столиці пройде дощ, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер південний і південно-західний, до 2,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:00, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.

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