Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Негативних наслідків не очікується.

На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН

Протягом найближчих днів на річках України через сильні дощі очікується підвищення рівнів води.

Читайте також У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 16-18 липня на рiчках басейну Захiдного бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ях рiчок басейну Стира (притока Прип'яті) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м, без негативних наслідків.

Також 16-17 липня, у зв`язку з сильними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 08:00 14 липня.

Нагадаємо, 16 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.