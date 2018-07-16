Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Негативних наслідків не очікується.
Протягом найближчих днів на річках України через сильні дощі очікується підвищення рівнів води.
У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 16-18 липня на рiчках басейну Захiдного бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ях рiчок басейну Стира (притока Прип'яті) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м, без негативних наслідків.
Також 16-17 липня, у зв`язку з сильними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 08:00 14 липня.
Нагадаємо, 16 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.
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