Жертвами повеней і зсувів в Непалі стали 56 осіб

Ще 12 осіб зникли безвісти.

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З початку липня Непал накрили повені, що призвели до зсувів. У результаті загинули 56 людей.

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Ще 12 осіб зникли безвісти, 9 постраждали, передає Синьхуа з посиланням на МВС Непалу.

Відзначається, що останніми днями Долина Катманду опинилася під ударом поганої погоди, близько 3 тис. жителів були змушені евакуюватися. У рятувальній операції беруть участь близько тисячі військових і поліцейських.

Нагадаємо, 10 осіб загинули в результаті сходу зсуву в ніч на 12 липня в афганській провінції Панджшер.