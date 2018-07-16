Жертвами повеней і зсувів в Непалі стали 56 осіб

10:50, 16 липня 2018
8
0

Ще 12 осіб зникли безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

З початку липня Непал накрили повені, що призвели до зсувів. У результаті загинули 56 людей.

Понад 200 людей загинули в результаті рекордних злив у Японії

Ще 12 осіб зникли безвісти, 9 постраждали, передає Синьхуа з посиланням на МВС Непалу.

Відзначається, що останніми днями Долина Катманду опинилася під ударом поганої погоди, близько 3 тис. жителів були змушені евакуюватися. У рятувальній операції беруть участь близько тисячі військових і поліцейських.

Нагадаємо, 10 осіб загинули в результаті сходу зсуву в ніч на 12 липня в афганській провінції Панджшер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта) Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта)
Понад 200 людей загинули в результаті рекордних злив у Японії Понад 200 людей загинули в результаті рекордних злив у Японії
З понеділка грозові дощі накриють майже всю Україну (карта) З понеділка грозові дощі накриють майже всю Україну (карта)
Синоптики обіцяють завтра короткочасні дощі по всій Україні (карта) Синоптики обіцяють завтра короткочасні дощі по всій Україні (карта)
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
На Тернопільщині повалені внаслідок буревію дерева перекрили дороги, з будинків позривало дахи (фото) На Тернопільщині повалені внаслідок буревію дерева перекрили дороги, з будинків позривало дахи (фото)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
754 мм
3.5 м/с
30 %
Стрічка новин