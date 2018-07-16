Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта)

12:00, 16 липня 2018
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Протягом усього тижня будуть йти дощі.

Цього тижня в Україні пройдуть дощі / УНІАН
Цього тижня в Україні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +32°, в інших регіонах до +20°...+27°.

Прогноз на 16 липня / УНІАН
Прогноз на 16 липня / УНІАН

У вівторок, 17 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами. На півдні та сході до +29°.

Прогноз на 17 липня / УНІАН
Прогноз на 17 липня / УНІАН

У середу, 18 липня, пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на півдні - до +30°. В інших регіонах до +29°.

Прогноз на 18 липня / УНІАН
Прогноз на 18 липня / УНІАН

У четвер також очікуються грози. Вночі по країні +16°...+19°, вдень на півдні до +31°.

Прогноз на 19 липня / УНІАН
Прогноз на 19 липня / УНІАН

У п'ятницю пройдуть дощі. На півдні до +31°, в інших регіонах до +30°.

Прогноз на 20 липня / УНІАН
Прогноз на 20 липня / УНІАН

21 та 22 липня в Україні очікуються опади. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +15°, на решті території +16°...+19°. Вдень температура по країні +24°...+32°. У неділю вночі на заході до +15°, вдень в Україні від +24° до +32°.

Прогноз на 21 липня / УНІАН
Прогноз на 21 липня / УНІАН
Прогноз на 22 липня / УНІАН
Прогноз на 22 липня / УНІАН

Народний прогноз

16 липня - Маків день, а також Мокія і Демида. Настає пік літньої спеки. 17 липня - день Андрія, а також Марфи. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.

Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта)

18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.

19 липня - день Сисоя, а також Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж. 20 липня — Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.

21 липня — Прокопа, великомученика (Прокопа). Якщо чорниця в лісі стигла, то наспіло і жито, буде багатий урожай. 22 липня - день Панкрата і Кирила. Якщо ластівки літають низько над землею,буде дощ.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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