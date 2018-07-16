Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта)
Протягом усього тижня будуть йти дощі.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.
У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +32°, в інших регіонах до +20°...+27°.
У вівторок, 17 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами. На півдні та сході до +29°.
У середу, 18 липня, пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на півдні - до +30°. В інших регіонах до +29°.
У четвер також очікуються грози. Вночі по країні +16°...+19°, вдень на півдні до +31°.
У п'ятницю пройдуть дощі. На півдні до +31°, в інших регіонах до +30°.
21 та 22 липня в Україні очікуються опади. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +15°, на решті території +16°...+19°. Вдень температура по країні +24°...+32°. У неділю вночі на заході до +15°, вдень в Україні від +24° до +32°.
Народний прогноз
16 липня - Маків день, а також Мокія і Демида. Настає пік літньої спеки. 17 липня - день Андрія, а також Марфи. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.
Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта)
18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.
19 липня - день Сисоя, а також Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж. 20 липня — Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.
21 липня — Прокопа, великомученика (Прокопа). Якщо чорниця в лісі стигла, то наспіло і жито, буде багатий урожай. 22 липня - день Панкрата і Кирила. Якщо ластівки літають низько над землею,буде дощ.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+22°... +14°
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Дніпро+27°... +17°
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Донецьк+27°... +17°
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Житомир+24°... +16°
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Запоріжжя+29°... +18°
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Івано-Франківськ+23°... +14°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+26°... +15°
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Луганськ+26°... +19°
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Луцьк+24°... +15°
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Львів+20°... +14°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+24°... +14°
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Сімферополь+25°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+21°... +15°
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Харків+25°... +18°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+23°... +14°
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Черкаси+26°... +16°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+22°... +16°