Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

13:57, 16 липня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Найближчими днями у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"16-19 липня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, 16 липня у Київській та Харківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.

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