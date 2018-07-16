Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Найближчими днями у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"16-19 липня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, 16 липня у Київській та Харківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.
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