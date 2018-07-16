Біля берегів курортного Бердянська помітили смерч: оприлюднено вражаюче відео
Напередодні в Бердянську і в Запорізькій області пройшли зливи з грозами. На сьогодні в курортному місті також прогнозують опади та сильний вітер.
Біля берегів курортного міста Бердянськ в Запорізькій області помітили смерч.
Під Одесою пронісся смерч (відео)
Як видно на відеозапису, опублікованому сьогодні місцевим виданням Бердянськ 24, смерч, який зафіксували в районі порту, супроводжувався рясними опадами і знаходився недалеко від берега.
Про руйнування або постраждалих від природного явища не повідомляється.
Автори відео: Віктор Шамраєв, Світлана Романченко, Роман Черненко
Напередодні в Бердянську і в Запорізькій області пройшли зливи з грозами. На сьогодні в курортному місті також прогнозують опади та сильний вітер.
На початку липня смерч був помічений в курортній Кирилівці, а пізніше поблизу села Маяки Одеської області смерч підняв над землею підлітка, в результаті чого хлопець впав і травмувався.
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