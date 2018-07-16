Біля берегів курортного Бердянська помітили смерч: оприлюднено вражаюче відео

15:05, 16 липня 2018
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Напередодні в Бердянську і в Запорізькій області пройшли зливи з грозами. На сьогодні в курортному місті також прогнозують опади та сильний вітер.

Про руйнування або постраждалих від природного явища не повідомляється / скріншот
Про руйнування або постраждалих від природного явища не повідомляється / скріншот

Біля берегів курортного міста Бердянськ в Запорізькій області помітили смерч.

Під Одесою пронісся смерч (відео)

Як видно на відеозапису, опублікованому сьогодні місцевим виданням Бердянськ 24, смерч, який зафіксували в районі порту, супроводжувався рясними опадами і знаходився недалеко від берега.

Про руйнування або постраждалих від природного явища не повідомляється.

Автори відео: Віктор Шамраєв, Світлана Романченко, Роман Черненко

Напередодні в Бердянську і в Запорізькій області пройшли зливи з грозами. На сьогодні в курортному місті також прогнозують опади та сильний вітер.

На початку липня смерч був помічений в курортній Кирилівці, а пізніше поблизу села Маяки Одеської області смерч підняв над землею підлітка, в результаті чого хлопець впав і травмувався.

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