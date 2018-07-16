У Китаї через повінь евакуювали близько 100 тисяч осіб

15:14, 16 липня 2018
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Багато районів Китаю страждають від повеней.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через повені в китайському місті Чунцин евакуювали близько 100 тисяч осіб.

Понад 200 людей загинули в результаті рекордних злив у Японії

Рівень води в річках Цзялин і Янцзи під час піку повені в місті перевищив загрозливу позначку на 5,92 м і 3,78 м, відповідно, передає Xinhua з посиланням на міський штаб з боротьби з повенями і засухою.

У той же час в провінції Ганьсу від повеней 14 людей загинули, 4 зникли безвісти, 31,6 тис. осіб були евакуйовані. А 12 липня зливи спричинили зсув у селі Наньюй повіту Чжоуцюй.

Нагадаємо, 200 людей загинули в результаті повеней на заході Японії.

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