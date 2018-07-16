Завтра Україну накриють грозові дощі (відеопрогноз)

На заході і півночі трохи похолодає.

Завтра в Україні пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +32°.

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На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +23°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.

За народним прогнозом, 17 липня - день Андрія, а також Марфи. Раніше дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.

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