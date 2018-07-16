Завтра Україну накриють грозові дощі (відеопрогноз)
На заході і півночі трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +32°.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта)
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +23°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.
За народним прогнозом, 17 липня - день Андрія, а також Марфи. Раніше дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+22°... +14°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+26°... +16°
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Житомир+24°... +15°
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Запоріжжя+28°... +18°
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Івано-Франківськ+23°... +14°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+25°... +16°
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Луганськ+23°... +17°
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Луцьк+25°... +15°
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Львів+21°... +14°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+29°... +16°
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Полтава+28°... +18°
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Рівне+24°... +14°
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Сімферополь+25°... +17°
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Суми+25°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+26°... +18°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницький+23°... +14°
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Черкаси+27°... +16°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+21°... +16°
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Вітер: 3.1 м/с
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