Завтра Україну накриють грозові дощі (відеопрогноз)

16:30, 16 липня 2018
117
0

На заході і півночі трохи похолодає.

Завтра в Україні пройдуть дощі / Фото УНІАН
Завтра в Україні пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +32°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта)

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +23°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.

За народним прогнозом, 17 липня - день Андрія, а також Марфи. Раніше дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра Україну накриють грозові дощі (відеопрогноз) Завтра Україну накриють грозові дощі (відеопрогноз)
У Китаї через повінь евакуювали близько 100 тисяч осіб У Китаї через повінь евакуювали близько 100 тисяч осіб
Біля берегів курортного Бердянська помітили смерч: оприлюднено вражаюче відео Біля берегів курортного Бердянська помітили смерч: оприлюднено вражаюче відео
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Жертвами повеней і зсувів в Непалі стали 56 осіб Жертвами повеней і зсувів в Непалі стали 56 осіб
Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта) Україну сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +29° (карта)
У Києві сьогодні очікується гроза У Києві сьогодні очікується гроза

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
754 мм
3.1 м/с
33 %
Стрічка новин