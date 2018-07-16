У Києві завтра пройде дощ, температура до +23°
Завтра в Києві похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 липня, у Києві пройде дощ, температура до +23°.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 2,9 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:03, а зайде о 21:03.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+22°... +14°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+26°... +16°
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Житомир+24°... +15°
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Запоріжжя+28°... +18°
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Івано-Франківськ+23°... +14°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+25°... +16°
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Луганськ+23°... +17°
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Луцьк+25°... +15°
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Львів+21°... +14°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+29°... +16°
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Полтава+28°... +18°
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Рівне+24°... +14°
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Сімферополь+25°... +17°
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Тернопіль+22°... +15°
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