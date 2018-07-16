У Києві завтра пройде дощ, температура до +23°

17:00, 16 липня 2018
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Завтра в Києві похолодає.

Завтра в Києві пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко
Завтра в Києві пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 липня, у Києві пройде дощ, температура до +23°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:03, а зайде о 21:03.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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