На Гаваях відбулося виверження вулкана: "бомба" з лави поранила 23 людини (відео)
Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і поранила людей, які на той момент перебували в ньому.
Під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, в результаті чого був пошкоджений екскурсійний човен і постраждали 23 людини.
Про це повідомляє Reuters. Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і завдала поранення більш ніж 20 людям, які на той момент перебували в ньому.
Kilauea Volcano in Hawaii Sent a Lava Bomb Hit That The Kalapana Cultural Boat Tours, Injuring 23 People on Board.#LavaBomb#Kilaueapic.twitter.com/96KE58eYmH— ~Marietta️ (@MariettaPosts) July 16, 2018
Раніше повідомлялося, що вулкан Кілауеа на Гавайських островах знову вивергається. Через новий сплеск активності вулкана 3 тисячі людей покинули свої будинки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +16°
-
Дніпро+26°... +16°
-
Донецьк+27°... +16°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запоріжжя+27°... +18°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+24°... +17°
-
Кіровоград+26°... +16°
-
Луганськ+27°... +18°
-
Луцьк+23°... +17°
-
Львів+22°... +16°
-
Миколаїв+28°... +18°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+25°... +17°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+26°... +17°
-
Суми+23°... +17°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+24°... +18°
-
Херсон+28°... +18°
-
Хмельницький+24°... +17°
-
Черкаси+25°... +16°
-
Чернігів+22°... +18°
-
Чернівці+23°... +16°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 84 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів: 89 %
Схід: 05:57
Захід 20:33
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин