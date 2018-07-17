На Гаваях відбулося виверження вулкана: "бомба" з лави поранила 23 людини (відео)

Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і поранила людей, які на той момент перебували в ньому.

Ілюстрація / REUTERS

Під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, в результаті чого був пошкоджений екскурсійний човен і постраждали 23 людини.

Про це повідомляє Reuters. Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і завдала поранення більш ніж 20 людям, які на той момент перебували в ньому.

Kilauea Volcano in Hawaii Sent a Lava Bomb Hit That The Kalapana Cultural Boat Tours, Injuring 23 People on Board.#LavaBomb#Kilaueapic.twitter.com/96KE58eYmH — ~Marietta️ (@MariettaPosts) July 16, 2018

Раніше повідомлялося, що вулкан Кілауеа на Гавайських островах знову вивергається. Через новий сплеск активності вулкана 3 тисячі людей покинули свої будинки.