На Гаваях відбулося виверження вулкана: "бомба" з лави поранила 23 людини (відео)

08:06, 17 липня 2018
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Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і поранила людей, які на той момент перебували в ньому.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, в результаті чого був пошкоджений екскурсійний човен і постраждали 23 людини.

Про це повідомляє Reuters. Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і завдала поранення більш ніж 20 людям, які на той момент перебували в ньому.

Раніше повідомлялося, що вулкан Кілауеа на Гавайських островах знову вивергається. Через новий сплеск активності вулкана 3 тисячі людей покинули свої будинки.

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