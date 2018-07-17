Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)

08:09, 17 липня 2018
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Без опадів буде тільки на півдні.

Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +29°.

Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +23°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.

Прогноз на 17 липня / УНІАН
Прогноз на 17 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 липня - день Андрія, а також Марфи. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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