Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)

Без опадів буде тільки на півдні.

Сьогодні в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +29°.

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На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +23°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +27°.

Прогноз на 17 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 липня - день Андрія, а також Марфи. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь настане рано.

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